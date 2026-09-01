Trump se reúne en privado con ejecutivos petroleros tras el acuerdo con Venezuela

Washington, Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, mantuvo este martes una reunión privada en la Casa Blanca con varios ejecutivos del sector petrolero, días después de anunciar un acuerdo que le otorgaría a Estados Unidos el control sobre una quinta parte de las reservas de crudo de Venezuela.

La Casa Blanca confirmó el encuentro, que se llevó a cabo sin acceso a la prensa, pero no divulgó la identidad de los participantes ni los temas abordados.

Trump confía en que el acuerdo con Venezuela contribuya a aumentar la disponibilidad de petróleo y a reducir los precios de la gasolina en Estados Unidos, presionados al alza por la guerra en Irán y por el bloqueo del estrecho de Ormuz.