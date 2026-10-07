Trump pide a los texanos votar como si él estuviera en la papeleta y promete 5.000 dólares

Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este miércoles a los texanos que afronten las elecciones legislativas de noviembre como si él mismo estuviera en la papeleta y volvió a ofrecer un pago de 5.000 dólares a los ciudadanos adultos si los republicanos ganan una de las dos cámaras del Congreso. "Les estoy pidiendo que pretendan que estoy en la papeleta", dijo Trump durante un mitin en San Antonio, donde llamó a los asistentes a votar por los candidatos republicanos y recordó que las elecciones anticipadas en Texas comenzarán el 19 de octubre y terminarán el 30, aunque también podrán votar el día de los comicios, el 3 de noviembre. El mandatario presentó las elecciones de medio mandato como "una prueba" para su Gobierno y advirtió de que una pérdida de la mayoría republicana en cualquiera de las dos cámaras del Congreso pondría en riesgo las políticas que ha aprobado desde su regreso al poder en 2025.

Trump aseguró que, si los republicanos ganan la Cámara de Representantes o el Senado, todos los ciudadanos adultos del país recibirán 5.000 dólares, una iniciativa que denominó el "dividendo Trump". Según explicó, el dinero procederá de los ingresos obtenidos por su política arancelaria y deberá gastarse dentro de Estados Unidos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Trump ya había planteado esta propuesta en ocasiones anteriores, aunque no detalló durante el mitin cómo se instrumentaría el pago ni precisó quiénes quedarían excluidos. Durante el acto, el presidente también enumeró una serie de medidas que atribuyó a su Gobierno y que suele repetir en cada uno de sus discursos electorales, entre ellas la eliminación de impuestos sobre las propinas y las horas extra, así como una reducción de los impuestos sobre las prestaciones de la Seguridad Social.