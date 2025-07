Trump se dice "satisfecho" con investigación a un año de atentado en su contra

Washington, Estados Unidos.

El líder republicano consideró que "no debió haber pasado" el intento de asesinato, cuyo primer aniversario se conmemora este domingo.

El presidente aseveró en una entrevista ahora con su nuera, Lara Trump, que le entregaron "numerosos" informes sobre el atentado, por parte del FBI, el Servicio Secreto y la actual fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien "está haciendo un trabajo fantástico", sin embargo señaló que las autoridades que se encargaban de su protección cometieron errores.

"Me han informado y estoy satisfecho con eso. Debieron haber añadido a alguien en el edificio, ese fue un error. Debieron haber tenido comunicación con la policía local. No estaban enlazados y debieron haber estado enlazados. Así que se cometieron errores y esto no debería haber pasado", indicó.