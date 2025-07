Casa Blanca sugiere que nuevos aranceles a la UE y México no se acumulan a autos ni T-MEC

Miami, Estados Unidos

La Casa Blanca sugirió este sábado a medios estadounidenses que los nuevos aranceles del 30% a la Unión Europea (UE) y México que anunció el presidente Donald Trump no se acumularán a los existentes para los autos ni aplicarán a productos dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Los impuestos comerciales, que entrarán en vigor el 1 de agosto, no aplicarán a los aranceles ya existentes del 25%, según un alto funcionario de la Casa Blanca citado de forma anónima por The New York Times, un reporte en el que coincidió CNN.