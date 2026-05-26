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Trump insiste en que el uranio de Irán debe ser entregado a Estados Unidos

El mandatario estadounidense añadió que este proceso debe contar con el acompañamiento de la Comisión de Energía Atómica o su equivalente, que actuará “como testigo” de este proceso

  • Actualizado: 26 de mayo de 2026 a las 08:01 -
  • Agencia EFE
Trump insiste en que el uranio de Irán debe ser entregado a Estados Unidos

Trump en una fotografía de archivo.

Fotografía: EFE
Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este lunes en que las reservas de uranio enriquecido de Irán serán entregadas a EE.UU. para ser destruidas, aunque no ofreció detalles del proceso que se supone estaría incluido en las negociaciones entre Washington y Teherán para un acuerdo que ponga fin al conflicto.

“El uranio enriquecido (¡polvo nuclear!) será entregado de inmediato a los Estados Unidos para ser repatriado y destruido o, preferiblemente —en conjunto y en coordinación con la República Islámica de Irán—, destruido *in situ* o en otra ubicación aceptable”, afirmó el mandatario en un mensaje en su cuenta de Truth Social.

Trump asegura que Irán nunca obtendrá un arma nuclear en medio de las críticas internas

El mandatario estadounidense añadió que este proceso debe contar con el acompañamiento de la Comisión de Energía Atómica o su equivalente, que actuará “como testigo” de este proceso.

Estados Unidos e Irán han intensificado en los últimos días sus contactos y ultiman los detalles de un acuerdo que permitiría poner fin a la guerra. La Casa Blanca confía en que pueda cerrarse en los próximos días, aunque Teherán afirmó este lunes que no es inminente.

Según filtraciones a la prensa, el pacto incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento de sanciones a Irán, pero dejaría el dossier nuclear para una fase posterior, lo que ha generado críticas de varios senadores republicanos aliados de Trump.

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El mandatario se ha dedicado el lunes a acallar las preocupaciones. Esta mañana afirmó que Irán "nunca obtendrá" un arma nuclear.

Las declaraciones fueron hechas al rendir homenaje a los 13 soldados estadounidenses muertos en el conflicto con la República Islámica, durante la ceremonia anual del Día de los Caídos celebrada en el Cementerio Nacional de Arlington, a las afueras de Washington.

Este domingo un funcionario de la Administración Trump había adelantado a CBS que Irán ha acordado en principio deshacerse de uranio altamente enriquecido pero no había dado detalles.

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Agencia EFE
Agencia EFE
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