Trump dice no saber quién es María Corina Machado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes "no saber" quién es la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

  • 17 de octubre de 2025 a las 14:54 -
  • Agencia EFE
El presidente de Estados Unidos, Donad Trump y la opositora venezolana María Corina Machado.
Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes "no saber" quién es la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, una semana después de agradecer a la ganadora por haberle dedicado el galardón, aunque aseguró que fue muy generosa.

"Alguien lo consiguió. Es una mujer muy amable, muy amable. No sé quién es, pero fue muy generosa", dijo Trump durante un encuentro con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca.

El mandatario estadounidense, quien aspiraba al Premio Nobel de la Paz, se quejó de que, a pesar de haber “puesto fin a ocho conflictos”, el comité del galardón no lo tomó en cuenta.

El príncipe Andrés renuncia a todos sus títulos reales en el Reino Unido

Trump suele reivindicar que ha resuelto los conflictos de Gaza, Camboya-Tailandia, Kosovo-Serbia, República Democrática del Congo-Ruanda, Pakistán-India, Israel-Irán, Egipto-Etiopía y Armenia-Azerbaiyán.

"Miren todas las guerras que terminamos. Y cada vez dicen: 'Si resuelves la siguiente, ganarás el Premio Nobel'. No recibí un Premio Nobel", volvió a quejarse hoy el mandatario estadounidense.

Después del anuncio del galardón el viernes pasado, Machado le dedicó el premio al mandatario republicano en un mensaje en inglés publicado en X: "¡Dedico este premio al sufrido pueblo de Venezuela y al presidente Trump por su decidido apoyo a nuestra causa!".

Entonces, Trump agradeció a Machado. "La persona que recibió el Premio Nobel hoy me llamó y me dijo: 'Estoy aceptando esto en tu honor porque realmente te lo merecías'. Fue una cosa muy amable de su parte", insistió en una comparecencia en la Casa Blanca.

