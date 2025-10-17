Trump dice no saber quién es María Corina Machado

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes "no saber" quién es la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, una semana después de agradecer a la ganadora por haberle dedicado el galardón, aunque aseguró que fue muy generosa.

"Alguien lo consiguió. Es una mujer muy amable, muy amable. No sé quién es, pero fue muy generosa", dijo Trump durante un encuentro con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca.

El mandatario estadounidense, quien aspiraba al Premio Nobel de la Paz, se quejó de que, a pesar de haber “puesto fin a ocho conflictos”, el comité del galardón no lo tomó en cuenta.