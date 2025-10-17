John Bolton se declara no culpable en caso por mal manejo de información clasificada

​​​​​​Washington, Estados Unidos.

John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de Donald Trump y hoy crítico con el mandatario, se declaró no culpable este viernes de 18 cargos por mal manejo de documentos clasificados, en su primera aparición en la corte tras ser imputado un día antes por el Departamento de Justicia. El exfuncionario ha sido acusado de ocho cargos por transmitir información de defensa nacional y diez por retenerla, que podrían acarrearle penas máximas de 10 años de cárcel por cada uno de ser hallado culpable.

Durante su primera comparecencia ante un tribunal federal, Bolton afirmó entender la naturaleza de las acusaciones. Ante la pregunta sobre cómo se declara, contestó: "No culpable". Bolton será liberado y deberá pedir autorización al tribunal que lleva su caso antes de poder viajar al extranjero. La próxima audiencia fue fijada para el próximo 21 de noviembre y las mociones previas deberán presentarse una semana antes. Este es el inicio de lo que se espera sea un largo proceso judicial, complicado por la naturaleza de la información involucrada. Según la acusación, Bolton supuestamente redactó resúmenes diarios de sus actividades en la Casa Blanca, a modo de diario personal, mientras ejercía como asesor de Seguridad Nacional durante el primer mandato del republicano, entre 2017 y 2019.