John Bolton, exasesor de Trump, se entrega a las autoridades

Washington, Estados Unidos.

Un jurado federal de Estados Unidos imputó este jueves a John Bolton, exasesor del presidente, Donald Trump, y ahora enfrentado a él, por "mal uso de información clasificada", informó el Departamento de Justicia. El exasesor está acusado de ocho cargos por transmitir información de defensa nacional y diez por retenerla.

Bolton, ahora convertido en enemigo de Trump, fue acusado en una corte federal de Maryland después de que Justicia lo solicitara tras iniciar una investigación de unas notas que había escrito en su correo personal, avanzó la cadena CNN. El exasesor utilizaba supuestamente su correo para redactar resúmenes diarios de sus actividades en la Casa Blanca, a modo de diario personal, mientras ejercía como asesor de Seguridad Nacional durante la primera Administración de Donald Trump (2017-2021). Se espera que a partir de mañana el exasesor asista al tribunal federal de Greenbelt, en Maryland.