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Trump dice que él decidirá si se transmite en directo la ejecución del militar

Aun así, el mandatario no dudó en señalar a Hasan como un "asesino despiadado" y lamentó que algunas de las personas que resultaron heridas "jamás recuperarán sus vidas"

  • Actualizado: 11 de octubre de 2026 a las 11:01 -
  • Agencia EFE
Trump dice que él decidirá si se transmite en directo la ejecución del militar

Composición fotográfica de Donald Trump (izquierda) y Nadil Hasan (derecha).

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que aún debe tomar la decisión de si se transmite en directo la ejecución de Nidal Malik Hasan, exmayor del Ejército condenado a muerte por matar a 13 personas y herir a otras 32 en 2009.

"Hay dos opciones: no mostrarlo o mostrarlo. Porque, ya saben, al mostrarlo, tal vez otros no hagan lo mismo que él. Así que, en última instancia, tomaré una decisión. Sé lo que los militares querrían hacer, pero yo decidiré", declaró Trump ante la prensa en la Casa Blanca.

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Aun así, el mandatario no dudó en señalar a Hasan como un "asesino despiadado" y lamentó que algunas de las personas que resultaron heridas "jamás recuperarán sus vidas".

Ayer el presidente dijo que el exmayor del Ejército se "merece" que se retransmita al público su ejecución porque "mató a mucha gente" en Fort Hood, Texas.

Está previsto que su ejecución se produzca el próximo 3 de diciembre y tendrá lugar en la base militar Fort Hood por un pelotón de soldados armados con fusiles, según contó el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien insistió en que se garantizará que la población pueda presenciar el procedimiento.

El secretario justificó la decisión al señalar que debe conocerse que este tipo de actos tienen "consecuencias graves", de acuerdo con declaraciones a medios locales.

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El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, por su parte, avanzó que no tiene intención de verlo si finalmente se acaba retransmitiendo, aunque lo calificó como el mayor ataque contra EE.UU. desde los atentados del 11 de septiembre.

La ejecución de Hasan, aprobada por Trump a recomendación de Hegseth, será la primera ejecución de un militar por fusilamiento desde 1945.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos afirmó que las "ejecuciones públicas constituyen una forma de trato o pena cruel, inhumana o degradante" y que su emisión en directo puede ser una forma de tortura.

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