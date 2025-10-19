Trump se autoproclama rey con IA para responder a las protestas de 'No Kings'

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió varios vídeos generados por inteligencia artificial en los que se autoproclama rey, en respuesta a las multitudinarias manifestaciones, bajo el lema 'No Kings' (No queremos reyes), que tuvieron lugar el sábado por todo el país contra su supuesto autoritarismo.

En el primero de los videos, que fueron compartidos en su cuenta de Truth Social, se observa a Trump con una corona en la cabeza mientras conduce un caza, en el que se lee la palabra 'King Trump' (Rey Trump), y lanza desde el cielo contra los manifestantes lo que parecen ser excrementos.

La publicación fue originalmente compartida por otro usuario en la red social X y no vino acompañado por ningún mensaje del presidente.

Trump también compartió otro breve video generado por inteligencia artificial en el que se pone una corona de rey, a modo de investidura, al tiempo que viste un manto de coronación y desempuña una espada.