Petro urge a la Fiscalía actuar ante ataque de EEUU a supuesta narcolancha colombiana

"Funcionarios del gobierno de los EEUU han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales", aseguró el presidente colombiano.

  • 19 de octubre de 2025 a las 06:55 -
  • Agencia EFE
Foto de archivo del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

 EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Bogotá, Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a la Fiscalía "actuar de inmediato" ante la posibilidad de que una supuesta narcolancha atacada en septiembre por Estados Unidos en el mar Caribe fuera colombiana, y acusó a ese país de "asesinato" por la muerte de un pescador.

"Alerta a la fiscalía general de la Nación. Le solicito actuar de inmediato", escribió Petro en la red social X, donde compartió una noticia del canal estatal RTVC que señala que la lancha bombardeada el pasado 16 de septiembre en el Caribe era colombiana y que el ataque "se habría producido en aguas colombianas".

Gustavo Petro sobre ataques de EE UU a lanchas: “no van narcoterroristas”

Petro también pidió a la Fiscalía "otorgar protección inmediata a los familiares víctimas y asociarlas, si quieren, a las víctimas de Trinidad Tobago para iniciar acciones judiciales en el mundo y en la justicia de los EE.UU.".

El mandatario precisó que la embarcación bombardeada "tenía un motor arriba en señal de daño y estaba apagada, presumiblemente estaba en aguas colombianas, y quien estaba allí era un pescador de toda la vida: Alejandro Carranza, que no ha vuelto a su casa".

"Funcionarios del gobierno de los EEUU han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales. El pescador Alejandro Carranza no tenía vínculos con el narco y su actividad diarias era pescar (...) Esperamos las explicaciones del gobierno de los EEUU", agregó Petro en otro mensaje en X.

Horas antes, Petro anunció que las autoridades colombianas recibieron al sobreviviente del ataque militar estadounidense del jueves pasado contra un submarino que presuntamente transportaba fentanilo por el mar Caribe, al que también sobrevivió un ecuatoriano.

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha hundido al menos seis embarcaciones en aguas caribeñas desde agosto, cuando inició un amplio despliegue militar con el argumento de combatir el narcotráfico cerca de las costas de Venezuela, dejando cerca de 30 muertos.

Trump justificó estas operaciones al afirmar que su país se encuentra en un "conflicto armado" contra los carteles de las drogas.

En los últimos meses, Petro ha elevado el tono frente a Trump por las diferencias en torno a la política migratoria, la lucha contra las drogas y el apoyo estadounidense a Israel. Estas tensiones se agudizaron a finales de septiembre, cuando EE.UU. decidió revocarle el visado.

Durante esas fechas, en la apertura del octogésimo período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, el presidente colombiano sostuvo que la guerra contra las drogas era en realidad una estrategia de los poderosos que "necesitan violencia para dominar a Colombia y América Latina".

