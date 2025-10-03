Gustavo Petro sobre ataques de EE UU a lanchas: “no van narcoterroristas”

Bogotá,

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, instó este viernes a los familiares de las víctimas de ataques de Estados Unidos a lanchas que supuestamente transportan drogas ilegales a ese país a “asociarse” y aseguró que esas acciones rompen el principio jurídico universal de proporcionalidad.

“Lanzar misiles cuando se puede interceptar, como Colombia hace, produce la ruptura del principio jurídico universal de proporcionalidad, por tanto, se trata de un asesinato. Los familiares de estos jóvenes deben asociarse”, escribió Petro en su cuenta de X.

La posición del mandatario se conoce luego de que Estados Unidos hundiera hoy otra lancha en aguas internacionales cerca de Venezuela, según informó el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien señaló que cuatro personas murieron a bordo y los acusó de “narcoterroristas”.