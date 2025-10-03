"Diddy" Combs es condenado a cuatro años de prisión por varios cargos

Nueva York, Estados Unidos.

El rapero Sean Combs, conocido como Diddy, fue este viernes sentenciado en Nueva York a 50 meses de prisión -alrededor de cuatro años y dos meses- por dos cargos de transporte para ejercer la prostitución, y a una multa de 500.000 dólares. Combs, de 55 años, fue absuelto el pasado julio de los delitos más graves que se le imputaban, por crimen organizado y tráfico sexual, que podrían haberle acarreado una pena máxima de cadena perpetua.

El rapero apenas reaccionó a la sentencia -que también incluye cinco años de libertad supervisada- aunque sí agachó la cabeza y se mantuvo impasible mientras el juez federal que ha llevado el caso, Arun Subramanian, justificaba su decisión. El magistrado indicó a Combs que, si bien tiene en cuenta que es una persona "influyente" y un "artista hecho a sí mismo" con impacto en la comunidad afroamericana, no se puede ignorar que usó su poder para abusar "física y psicológicamente" de mujeres. Subramanian agregó que una gran parte de la violencia física que Combs ejerció contra sus entonces novias, la cantante Cassie Ventura y una mujer que testificó bajo el seudónimo genérico de Jane, estaba relacionada con los maratones sexuales o "freak offs" que orquestaba el rapero entre prostitutos y sus ahora exparejas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. "Hemos leído (sobre esta violencia) y hemos visto imágenes de hematomas y otras heridas, e incluso un video en el que golpea brutalmente a Ventura", señaló el juez a Combs. Por ello, la sentencia debía adecuarse a la "gravedad" de los delitos cometidos y el efecto que estos tuvieron en las víctimas, especialmente en Ventura y Jane, que llegaron a contemplar el suicidio. Subramanian también recalcó que, pese a la promesa de Combs de que ha cambiado, el músico siguió maltratando a Jane y participando con ella en "freak offs" incluso después de que Ventura interpusiera una demanda civil contra él y el gobierno comenzara la investigación que le llevó a imputar al artista de tráfico sexual y otros delitos.

Pide perdón a las víctimas y a su familia