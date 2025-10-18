"Lo amenazaban en el colegio": Adolescente hondureño es asesinado en Virginia

Fairfax, Virginia.

Una familia hondureña en Virginia llora la muerte de Evin Alberto Herrera Pineda, un adolescente de 16 años que perdió la vida el pasado 15 de octubre durante un tiroteo ocurrido en las cercanías de un campo de fútbol en Herndon, condado de Fairfax, en Virginia.

El Departamento de Policía del Condado de Fairfax recibió un llamado de emergencia alrededor de las 9:30 de la noche del martes, en la cuadra 13000 de Parcher Avenue, donde encontraron al joven con una herida de bala.

Aunque los paramédicos le brindaron los primeros auxilios, Evin Herrera fue declarado sin vida en el lugar. Según el padre del menor, su hijo llevaba un mes recibiendo amenazas mediante imágenes y frases intimidantes a través de redes sociales, por lo cual, exigió que se investigue la muerte de su hijo.

Los familiares aseguran que habían solicitado ayuda a las autoridades escolares ante la gravedad de las amenazas, pero no obtuvieron respuesta.

"Él tenía amenazas dentro del colegio. Él había recibido amenazas hace más de un mes, yo llamé a la escuela diciendo que quería hablar con un detective o alguien de la escuela, pero se tardaron mucho, nunca tuve respuesta", declaró el padre de Evin en una entrevista para Univisión DC.

Mientras tanto, la familia del adolescente exige que se esclarezca lo ocurrido y que se haga justicia por su muerte. También están recaudando fondos para poder repatriar su cuerpo a su pueblo natal San Luis, Santa Bárbara.

Si usted desea ayudar, puede comunicarse con Yessica Sarai Pineda Pineda al número de teléfono 950-133-63.