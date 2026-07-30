Tres miembros de la milicia iraní mueren en un ataque de Estados Unidos

Redacción Internacional

Tres miembros de Basij, una milicia iraní formada por voluntarios islámicos y subordinada a la Guardia Revolucionaria, murieron este jueves en un ataque de Estados Unidos, según informaron fuerzas iraníes.

La rama de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés) en la provincia de Zanjan señaló en un comunicado difundido por la agencia Tasnim, vinculada al cuerpo militar, que tres miembros de Basij “perdieron la vida defendiendo las fronteras y al pueblo de Irán”.

Según las fuerzas iraníes, los tres milicianos perdieron la vida a causa de “un brutal ataque” de Estados Unidos. Desde el inicio de la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, fuerzas policiales junto con Basij han estado patrullando las calles de Teherán y otras ciudades del país.