Dos años del asesinato de Haniyeh: el ataque que llevó a Irán e Israel a la guerra abierta

Jerusalén, Israel.

El asesinato hace dos años en Teherán del líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, transformó para siempre las reglas no escritas del enfrentamiento entre Irán e Israel, abriendo paso a una etapa de guerras directas con consecuencias tanto en el comercio como en la economía mundiales. El 31 de julio de 2024, Haniyeh fue asesinado en el corazón de la capital iraní apenas unas horas después de haber participado en la investidura del entonces recién elegido presidente iraní, Masud Pezeshkian.

Israel reivindicó ese ataque cinco meses después, en diciembre, y su ministro de Defensa, Israel Katz, advirtió de que matarían a los líderes hutíes de Yemen tal como hicieron con "(Ismail) Haniyeh, (Yahya) Sinwar y (Hasán) Nasrala, en Teherán, Gaza y el Líbano". El asesinato supuso un duro golpe para el aparato de seguridad de la República Islámica y un punto de inflexión en la larga guerra a la sombra que Irán e Israel mantenían desde hacía décadas. A partir de entonces, comenzó una fase de declive para el llamado 'Eje de la Resistencia', una alianza informal liderada por Teherán e integrada por los islamistas palestinos de Hamás, Hizbulá en el Líbano y los rebeldes hutíes. Irán prometió venganza y aseguró que su respuesta llegaría "en el momento y lugar adecuados". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Finalmente, el 1 de octubre de 2024, Teherán respondió con el segundo ataque directo en la historia de ambos países -tras un primer lanzamiento de misiles y drones en abril de ese año, en respuesta al bombardeo israelí contra el consulado de Irán en Damasco que mató a siete personas- rompiendo de forma definitiva su política de recurrir a las milicias aliadas de Hizbulá y Hamás para sus represalias.

Ese ataque iraní -con al menos 200 misiles balísticos y que solo causó la muerte de un palestino en Cisjordania ocupada por el impacto de metralla- materializó un salto de operaciones encubiertas a enfrentamientos cada vez más directos, culminando en la guerra de junio de 2025. Durante 12 días, ambos países se atacaron, mientras que Israel contó con la fuerza aérea de Estados Unidos para bombardear instalaciones nucleares iraníes. Más de 1.100 personas murieron en Irán, según el Gobierno iraní, entre ellos decenas de altos cargos militares y políticos, mientras que en Israel fueron 32 los muertos hasta el inicio de una tregua que solo logró contener la escalada hasta febrero de 2026.

Cuarenta días de guerra