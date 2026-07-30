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EE UU lanza ataques contra Irán en respuesta a intentos de ofensiva

Durante una rueda de prensa en el Despacho Oval, el presidente Donald Trump había prometido responder con contundencia al intento fallido de Teherán de sorprender a las tropas estadounidenses en la región

  • Actualizado: 30 de julio de 2026 a las 05:55 -
  • Agencia EFE
EE UU lanza ataques contra Irán en respuesta a intentos de ofensiva

Imagen de archivo de un proyectil cruzando el cielo. EFE/EPA/ALAA BADARNEH

Washington

Estados Unidos comenzó ayer miércoles una nueva ronda de ataques contra Irán en respuesta a los intentos de Teherán de atacar a fuerzas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio, informó el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM).

Los bombardeos comenzaron a las 20:00 hora del Este de Estados Unidos (02:00 GMT del jueves) y fueron descritos por las autoridades estadounidenses como una “respuesta poderosa” a las acciones iraníes del día anterior contra sus tropas en la región.

Antes del anuncio oficial, funcionarios estadounidenses habían asegurado a medios locales que la operación corresponde a una represalia por un ataque de misiles iraníes dirigido contra una base estadounidense en Jordania el martes.

Acerca de ese ataque específico, las fuerzas armadas estadounidenses lo calificaron como “sorpresivo”, pero aseguraron que cada uno de los misiles fue interceptado a tiempo.

Durante una rueda de prensa en el Despacho Oval, el presidente Donald Trump había prometido responder con contundencia al intento fallido de Teherán de sorprender a las tropas estadounidenses en la región.

Este nuevo ataque anunciado por el CENTCOM se suma a una serie de agresiones que han reactivado la tensión en Oriente Medio, pese a que el mismo Trump había dicho que el fuego sería suspendido mientras mantenían conversaciones con la República Islámica. EFE

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