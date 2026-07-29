Gobernador de California arremete contra Trump por uso político de redadas migratorias

Los Ángeles, Estados Unidos

El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, acusó este miércoles a la Administración del presidente Donald Trump de usar operativos migratorios en Los Ángeles como "maniobras orquestadas" con fines políticos contra miembros de su partido, tras la revelación de testimonios de agentes federales. Newsom renovó sus denuncias contra la Casa Blanca, después que se dieran a conocer mensajes internos de agentes federales con conocimiento de un operativo a las afueras de una conferencia de prensa que ofreció el gobernador, junto a otros funcionarios electos, el pasado 14 de agosto en Los Ángeles para responder a las redadas contra los inmigrantes. Mientras el evento ocurría en el Museo Nacional Japonés-Americano, en el centro de Los Ángeles, el entonces comandante de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino rostro de los operativos migratorios ordenados por la Casa Blanca-, llegó a las afueras del lugar flanqueado por agentes armados y equipados con cascos, uniformes de camuflaje y máscaras.

"Estamos aquí para hacer de Los Ángeles un lugar más seguro; ya que no contamos con políticos que lo hagan, lo hacemos nosotros mismos", dijo entonces Bovino a la prensa. Ahora los testimonios, que hacen parte de las pruebas presentadas por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) en una demanda contra el Gobierno estadounidense por las redadas migratorias, aseguran que formaban parte de una acción motivada por una "agenda política" y una "maniobra publicitaria". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Newsom estaba dando una conferencia de prensa, así que decidieron marchar desde el edificio federal hasta el lugar donde se celebraba la conferencia. Arrestaron a un par de personas en el exterior y simplemente se quedaron allí para atraer la atención de los medios... Bovino hizo un par de declaraciones; luego se marcharon y regresaron caminando al edificio (de ICE)", reza uno de los testimonios presentados al tribunal federal. Además, los testimonios de los agentes federales reconocen que se retiraron a agentes de otras labores de control migratorio para montar el operativo cerca de la conferencia de prensa que el gobernador ofrecía.