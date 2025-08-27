  1. Inicio
Tiroteo en escuela de Minneapolis deja "múltiples víctimas"

Al menos 20 personas resultaron heridas en el tiroteo registrado en la primera semana de regreso a clases en Minnesota.

  • 27 de agosto de 2025 a las 09:19 -
  • Agencia EFE
Tiroteo en escuela de Minneapolis deja múltiples víctimas

Familias se hacen presentes en la Escuela Católica Annunciation, en Minneapolis, Minnesota, EE. UU., el 27 de agosto de 2025, luego de que se registrara un tiroteo. EFE/Craig Lassig

 CRAIG LASSIG / EFE
Washington, Estados Unidos.

Agentes de policía de la ciudad de Minneapolis respondieron esta mañana a un incidente armado con "múltiples víctimas" en una escuela católica de la ciudad. El atacante se habría suicidado poco después de un tiro, según indicaron fuentes policiales a la cadena ABC.

El tiroteo ocurrió durante la entrada matutina de niños a la Escuela Católica Annunciation en Minneapolis, según el citado medio.

El tirador fue neutralizado por la policía y "no hay amenaza activa para la comunidad", indicaron las autoridades municipales.

Por su parte, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo que está "orando por nuestros niños y maestros cuya primera semana de clases se vio empañada por este horrible acto de violencia", escribió en su cuenta de X.

Diversos medios locales hablan de la posibilidad de que entre tres a veinte personas pudieron haber resultado heridas durante el tiroteo que, al parecer, ocurrió dentro de la escuela.

Minutos después del incidente, el presidente, Donald Trump, dijo haber sido informado de lo ocurrido y aseguró que el FBI "respondió rapidamente y está presente en el lugar".

"Por favor, acompañenme a rezar por todos los involucrados", añadió el mandatario.

Las autoridades locales aconsejaron a las familias de los niños que se dirigieran a una zona de reunificación dentro del recinto escolar. EFE

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

