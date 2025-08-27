Tiroteo en escuela de Minneapolis deja "múltiples víctimas"

Washington, Estados Unidos.

Agentes de policía de la ciudad de Minneapolis respondieron esta mañana a un incidente armado con "múltiples víctimas" en una escuela católica de la ciudad. El atacante se habría suicidado poco después de un tiro, según indicaron fuentes policiales a la cadena ABC.

El tiroteo ocurrió durante la entrada matutina de niños a la Escuela Católica Annunciation en Minneapolis, según el citado medio.

El tirador fue neutralizado por la policía y "no hay amenaza activa para la comunidad", indicaron las autoridades municipales.

Por su parte, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo que está "orando por nuestros niños y maestros cuya primera semana de clases se vio empañada por este horrible acto de violencia", escribió en su cuenta de X.

Diversos medios locales hablan de la posibilidad de que entre tres a veinte personas pudieron haber resultado heridas durante el tiroteo que, al parecer, ocurrió dentro de la escuela.