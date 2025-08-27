Cuba tilda de "grave peligro" el envío de más buques de EEUU al Caribe

La Habana, Cuba.

El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, afirmó este miércoles que el envío de más buques militares de Estados Unidos a aguas del mar Caribe cercanas a Venezuela representa un “grave peligro” para la paz regional.

“Envío por EE.UU. de más buques militares al Caribe crea grave peligro para la paz regional y busca reimponer su dominación en Nuestra América con ridículo pretexto de enfrentar narcotráfico”, consideró Rodríguez en sus redes sociales.

El canciller cubano indicó en su mensaje que ello “responde a la agenda de políticos corruptos como el secretario de Estado”, en referencia a Marco Rubio.

La Casa Blanca anunció la semana pasada que Estados Unidos está preparado para “usar todo su poder” para frenar el “flujo de drogas hacia su país”, lo que incluiría el envío de buques y soldados a aguas del mar Caribe cercanas a Venezuela.

Días antes, según la cadena estadounidense CNN, Washington comenzó a desplegar a 4,000 agentes -principalmente infantes de Marina- en las aguas del sur del mar Caribe para combatir a los cárteles del narcotráfico, además que reforzó su presencia con aviones, barcos y lanzamisiles.