Cuba tilda de "grave peligro" el envío de más buques de EEUU al Caribe

Venezuela denunció que Estados Unidos reforzó su presencia en el Caribe con un crucero lanzamisiles y un submarino nuclear.

  • 27 de agosto de 2025 a las 07:53 -
  • Agencia EFE
El Gobierno de Maduro denunció en la ONU el despliegue en el Caribe de un crucero lanzamisiles estadounidense y un submarino nuclear.

 US Navy
La Habana, Cuba.

El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, afirmó este miércoles que el envío de más buques militares de Estados Unidos a aguas del mar Caribe cercanas a Venezuela representa un “grave peligro” para la paz regional.

“Envío por EE.UU. de más buques militares al Caribe crea grave peligro para la paz regional y busca reimponer su dominación en Nuestra América con ridículo pretexto de enfrentar narcotráfico”, consideró Rodríguez en sus redes sociales.

El canciller cubano indicó en su mensaje que ello “responde a la agenda de políticos corruptos como el secretario de Estado”, en referencia a Marco Rubio.

La Casa Blanca anunció la semana pasada que Estados Unidos está preparado para “usar todo su poder” para frenar el “flujo de drogas hacia su país”, lo que incluiría el envío de buques y soldados a aguas del mar Caribe cercanas a Venezuela.

Días antes, según la cadena estadounidense CNN, Washington comenzó a desplegar a 4,000 agentes -principalmente infantes de Marina- en las aguas del sur del mar Caribe para combatir a los cárteles del narcotráfico, además que reforzó su presencia con aviones, barcos y lanzamisiles.

EEUU refuerza su despliegue militar en el Caribe con un crucero lanzamisiles

La actual administración estadounidense también duplicó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien acusa de “violar las leyes de Estados Unidos sobre narcóticos”.

La Habana, aliada histórica de Caracas, se refiere al nuevo episodio de tensión como “amenazas imperialistas” e “intentos de sabotear el desarrollo de Venezuela”. EFE

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

