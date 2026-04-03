Terremoto de 5.8 deja ocho muertos y un niño herido en Afganistán

Kabul, Estambul

Al menos ocho personas han muerto, un niño ha resultado herido y una persona más sigue desaparecida tras el terremoto de magnitud 5,8 que sacudió este viernes el noreste de Afganistán, y que se dejó sentir en Kabul y en varias provincias del norte y este del país.

El sismo se produjo alrededor de las 20:40 hora local (16:10 GMT) a una profundidad de 186 kilómetros, con epicentro en el distrito de Jurm de la provincia de Badajshán, una región montañosa al noreste de Afganistán, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

"En la zona de Gosfandari, que forma parte del centro de la provincia de Kabul, según información preliminar un niño ha resultado herido y ocho personas han muerto", confirmó la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán en un comunicado.