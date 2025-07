"Vi un muro gigante de agua", relata un sobreviviente de las inundaciones en Texas

Texas, Estados Unidos.

El río estaba entrando en la casa desde el suelo . Al abrir la puerta para intentar salir y huir en su camioneta, el agua salió a borbotones por la entrada. "Era como un muro gigante; intenté cerrar la puerta pero no pude, la corriente era muy fuerte", relató el joven de 25 años a EFE.

Nadó hacia la que era su única salida en ese momento y se agarró a los tubos de metal que salen del contador de energía y están pegados a una de las paredes exteriores de la casa. Pasó tres horas ahí, aferrado a los tubos, con el agua hasta las rodillas, hasta que la corriente bajó y llegó la policía.

"No entendía muy bien lo que estaba pasando, no lo podía creer. No sabía que iba a haber una inundación y las alertas llegaron a mi teléfono cuando el agua ya se había metido a la casa", contó.