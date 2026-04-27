Sospechoso de intentar asesinar a Trump en cena de gala comparece ante una corte federal

Washington, Estados Unidos

Identificado como Cole Allen , un joven profesor de 31 años residente en California, el acusado fue imputado con tres cargos federales, dos delitos relacionados con el uso de armas de fuego y otro por intento de magnicidio, lo cual podría conllevar pena de cadena perpetua.

El sospechoso de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump , durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca el pasado sábado, compareció este lunes por primera vez ante un tribunal federal para la lectura de las acusaciones.

La audiencia duró menos de media hora y estuvo presidida por el juez Matthew J. Sharbaugh, que ordenó al acusado comparecer nuevamente ante el tribunal el próximo 30 de abril para analizar si es liberado bajo fianza o permanece detenido durante los procedimientos judiciales.

Allen se presentó ante la corte vestido con un mono de color azul neón, flanqueado por su equipo de defensa, que insistió en que el acusado no tiene antecedentes penales.

Con semblante calmado, el joven asintió a las aseveraciones del tribunal y contestó con rapidez y en voz baja a las preguntas del magistrado.

Allen habría viajado desde Los Ángeles a Washington en tren y fue interceptado en el hotel Hilton, donde Trump, la primera dama, Melania Trump, y varios miembros del Gobierno participaban en la noche del sábado en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA).

El presidente, su esposa y gran parte de los miembros que participaban en la gala tuvieron que ser evacuados tras escucharse varios disparos en la inmediaciones del salón donde se celebraba el tradicional evento, el primero de su tipo al que asistía el republicano como inquilino de la Casa Blanca.

El propio Trump compartió en su red Truth Social imágenes de video de las cámaras de seguridad del recinto, en el que puede verse al hombre corriendo a toda velocidad y a varios miembros del Servicio Secreto desenfundando sus armas y disparando.

Un agente del Servicio Secreto fue alcanzado por una bala, pero su chaleco antibalas evitó heridas mortales.

El director del FBI, Kash Patel, informó que Allen cargaba con una arma larga y cuchillos al ser detenido y aseguró este lunes que los agentes "no han dormido en todo el fin de semana" para tratar de esclarecer la cadena de sucesos y los motivos que llevaron al sospechoso a atentar contra Trump y funcionarios de la Administración.