  1. Inicio
  2. · Mundo

Líderes de Venezuela repudian intento de ataque contra Trump

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia condenaron el intento de ataque armado en Washington durante un evento con Donald Trump y altos funcionarios de EE. UU.

  • Actualizado: 27 de abril de 2026 a las 07:43 -
  • Agencia EFE
Líderes de Venezuela repudian intento de ataque contra Trump

Foto de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

 Foto: EFE
Caracas, Venezuela

Los líderes opositores de Venezuela María Corina Machado y Edmundo González Urrutia repudiaron este lunes el intento de ataque armado del sábado en una recepción de corresponsales en Washington a la que asistía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su esposa, Melania, y altos cargos del Gobierno de ese país.

"Repudiamos firmemente el nuevo atentado que ha tenido lugar contra el presidente Donald Trump, su esposa Melania y destacados miembros de su equipo de Gobierno", manifestaron los opositores en un comunicado conjunto, publicado por la Vocería Oficial, el equipo comunicacional de ambos.

Asimismo, expresaron su solidaridad hacia ellos y rechazaron todo acto de violencia cometido contra las "autoridades legítimas y electas de una nación libre y democrática" como Estados Unidos.

"La elección del destino de las naciones americanas compete a sus pueblos libres. Desde aquí expresamos compromiso total en la defensa de ese principio inalienable, y le enviamos al presidente Trump todo nuestro apoyo ante este acto vil e inaceptable", manifestaron Machado y González Urrutia.

El sábado, el Servicio Secreto de EE.UU. evacuó al presidente Trump, a su esposa y a otros miembros de la Administración estadounidense del salón donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca después de que un hombre armado intentara entrar al evento, que se desarrollaba en el Hotel Washington Hilton.

Investigación preliminar sugiere que Trump era el "probable" objetivo del tiroteo

Trump explicó después, en una rueda de prensa, que el agresor era un "loco" y un "lobo solitario" que no llegó a traspasar el perímetro de seguridad en el que cenaba acompañado, entre otros, del vicepresidente, JD Vance, entre centenares de periodistas y políticos.

El republicano ha sido objeto de tres atentados en los últimos dos años, una cifra sin precedentes en la historia moderna del país.


Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias