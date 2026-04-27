Líderes de Venezuela repudian intento de ataque contra Trump

Caracas, Venezuela

Los líderes opositores de Venezuela María Corina Machado y Edmundo González Urrutia repudiaron este lunes el intento de ataque armado del sábado en una recepción de corresponsales en Washington a la que asistía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su esposa, Melania, y altos cargos del Gobierno de ese país.

"Repudiamos firmemente el nuevo atentado que ha tenido lugar contra el presidente Donald Trump, su esposa Melania y destacados miembros de su equipo de Gobierno", manifestaron los opositores en un comunicado conjunto, publicado por la Vocería Oficial, el equipo comunicacional de ambos.

Asimismo, expresaron su solidaridad hacia ellos y rechazaron todo acto de violencia cometido contra las "autoridades legítimas y electas de una nación libre y democrática" como Estados Unidos.

"La elección del destino de las naciones americanas compete a sus pueblos libres. Desde aquí expresamos compromiso total en la defensa de ese principio inalienable, y le enviamos al presidente Trump todo nuestro apoyo ante este acto vil e inaceptable", manifestaron Machado y González Urrutia.