Investigación preliminar sugiere que Trump era el "probable" objetivo del tiroteo

Washington, Estados Unidos.

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, reveló este domingo que las investigaciones preliminares sugieren que el sospechoso del tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca tenía como objetivo a altos cargos del Gobierno, incluido "probablemente" el presidente Donald Trump. En una entrevista en el programa 'Meet the Press', de la cadena NBC, Blanche explicó que, aunque el motivo sigue bajo investigación, los dispositivos electrónicos del sospechoso y las entrevistas con sus conocidos apuntan a un ataque dirigido contra miembros de la Administración.

"Creemos que se propuso atacar a personas que trabajan en la Administración, probablemente incluyendo al presidente", afirmó Blanche, quien estuvo presente en el salón durante el incidente. No obstante, pidió cautela, ya que la investigación apenas cumple sus primeras 24 horas. El fiscal detalló que el sospechoso logró romper el perímetro de seguridad del hotel Washington Hilton por apenas "unos pocos metros" antes de ser interceptado por el Servicio Secreto. Según Blanche, el sistema de seguridad funcionó correctamente y evitó una tragedia mayor.