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Trump dice que el tirador fue interceptado por Servicio Secreto tras disparar a un agente

Trump confirmó que un agente del Servicio Secreto resultó herido tras recibir un disparo, pero nada de gravedad gracias a su chaleco antibalas

  • Actualizado: 25 de abril de 2026 a las 21:13 -
  • Agencia EFE
Trump dice que el tirador fue interceptado por Servicio Secreto tras disparar a un agente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en una rueda de prensa este sábado en Washington tras el incidente ocurrido durante una cena.

 Foto: EFE
Washington, Estados Unidos

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este sábado que el tirador que irrumpió en el hotel donde el mandatario participaba en una cena con corresponsales en Washington fue interceptado y detenido por el Servicio Secreto y que disparó a un agente, pero indicó que la bala impactó en su chaleco antibalas.

Trump dijo que el hombre "fue interceptado por algunos miembros muy valientes del Servicio Secreto, que actuaron con mucha rapidez", en una rueda de prensa celebrada poco después de que él, la primera dama y varios miembros de su Gobierno tuvieran que ser evacuados del hotel Hilton de Washington, donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA).

"Un agente resultó herido de bala, pero se salvó gracias a que llevaba un chaleco antibalas de excelente calidad. Le dispararon a quemarropa con un arma muy potente, y el chaleco cumplió su función. Acabo de hablar con el agente y se encuentra muy bien", añadió Trump.

Trump dice que un tirador ha sido detenido tras ser evacuado en Washington

El Servicio Secreto, que intervino para evacuar al presidente y al resto de altos cargos en la cena, detectó al individuo en uno de los controles de seguridad en el hotel antes de detenerlo.

Un periodista de EFE que se encontraba en la cena explicó que se escucharon tres o cuatro detonaciones fuera de la sala de baile donde se celebraba la cena, la cual estaba presidida por una mesa sobre un escenario en la que estaban sentados el presidente y la primera dama.

De inmediato, todos los ocupantes de la mesa presidencial fueron evacuados a un lugar seguro. Posteriormente, más agentes del Servicio Secreto se desplegaron en el salón de baile, armados con rifles de asalto, y ordenaron a los presentes que se pusieran a cubierto.

El director del FBI, Kash Patel, indicó en la misma rueda de prensa que el individuo portaba un arma larga.

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Agencia EFE
Agencia EFE
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