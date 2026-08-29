Registran un sismo de magnitud 3,7 en provincia amazónica de Ecuador fronteriza con Perú

Zamora Chinchipe, Ecuador. Un sismo de magnitud 3,7 se registró este sábado en la provincia de Zamora Chinchipe, situada en la Amazonía de Ecuador y fronteriza con Perú, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.

Según el Instituto Geofísico, el sismo ocurrió a las 15:26 hora local (20:26 GMT) a 3,69 grados de latitud sur y a 78,99 grados de longitud oeste.

De acuerdo con la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 84 kilómetros y a 30,14 kilómetros de la localidad de Yantzara.