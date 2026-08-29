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Registran un sismo de magnitud 3,7 en provincia amazónica de Ecuador fronteriza con Perú

Un sismo de magnitud 3,7 sacudió este sábado la provincia de Zamora Chinchipe, en la Amazonía de Ecuador, sin que se reportaran víctimas ni daños materiales

  • Actualizado: 29 de agosto de 2026 a las 17:39 -
  • Agencia EFE
Registran un sismo de magnitud 3,7 en provincia amazónica de Ecuador fronteriza con Perú

Un sismo de magnitud 3,7 se registró la tarde de este sábado en Zamora Chinchipe, Ecuador, sin reportes de víctimas o daños materiales.

 Imagen ilustrativa

Zamora Chinchipe, Ecuador. Un sismo de magnitud 3,7 se registró este sábado en la provincia de Zamora Chinchipe, situada en la Amazonía de Ecuador y fronteriza con Perú, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.

Según el Instituto Geofísico, el sismo ocurrió a las 15:26 hora local (20:26 GMT) a 3,69 grados de latitud sur y a 78,99 grados de longitud oeste.

De acuerdo con la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 84 kilómetros y a 30,14 kilómetros de la localidad de Yantzara.

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Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

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Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.

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