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Shamar Elkins es el autor del tiroteo de Luisiana

Las autoridades de Luisiana identificaron al autor del tiroteo en Shreveport, donde murieron ocho menores. El agresor fue abatido por la Policía tras huir del lugar.

  • Actualizado: 19 de abril de 2026 a las 19:35 -
  • Agencia EFE
Shamar Elkins es el autor del tiroteo de Luisiana

Shamar Elkins falleció después de una persecución policial.
Luisiana, Estados Unidos

Las autoridades de Luisiana (Estados Unidos) identificaron al autor del tiroteo que acabó este domingo con la vida de ocho menores de edad en la ciudad de Shreveport, en un suceso que calificaron de "altercado doméstico".

Masacre en Luisiana: ocho menores mueren en tiroteo durante la madrugada

El agresor, que fue abatido a tiros por la Policía tras huir del lugar del incidente en un vehículo robado, se trata de Shamar Elkins, según informó la directora de comunicaciones del alcalde de Shreveport, Leigh Anne Evensky, al medio CNN.

Sin embargo, no compartieron más detalles sobre el agresor.

Elkins falleció después de una persecución policial que concluyó en una parroquia de los alrededores de Shreveport, agregó la portavoz.

Ocho menores de entre uno y catorce años murieron en el tiroteo más mortífero en Estados Unidos desde 2024, que tuvo lugar en la madrugada de este domingo.

Otras dos mujeres adultas resultaron heridas, una de ellas de gravedad.

La escena del crimen abarca unos tres hogares en el vecindario de Cedar Grove de Shreveport, según la investigación preliminar del incidente, que resalta que varios de los menores eran descendientes del atacante.

"Esta es una situación trágica, tal vez la situación más trágica que hayamos vivido jamás", dijo Tom Arceneaux, alcalde de esta ciudad del noroeste de Luisiana, de unos 180.000 habitantes. "Es una mañana terrible", se lamentó. EFE

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Agencia EFE
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