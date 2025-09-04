El séquito de Kim Jong-un borra sus rastros en Pekín

Pekín, China.

El personal que acompañó a Kim Jong-un a Pekín fue grabado retirando y limpiando minuciosamente los objetos que utilizó el líder norcoreano tras su reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin, un gesto que ilustra el extremo cuidado del régimen por evitar que queden rastros que puedan revelar información sobre la salud del dirigente.

"Después de la finalización de las negociaciones, el personal que acompañaba al jefe de Corea del Norte eliminó cuidadosamente todas las huellas de la presencia de Kim", dijo el periodista ruso Alexander Yunashev en su cuenta de Telegram el miércoles.

En las imágenes publicadas por Yunashev se observa cómo una asistente de Kim retira el vaso del que había bebido, mientras otro miembro del equipo limpia a fondo el respaldo y los reposabrazos de la silla, así como la mesa de centro donde estuvo colocado el vaso.

Kim también tomó otras precauciones en el marco de su visita al desfile militar por el fin de la Segunda Guerra Mundial en Pekín.