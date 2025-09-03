Hija de Kim hace su debut internacional y se perfila como la primera 'reina' de Pionyang

Apenas entrando en la adolescencia, Kim Ju-ae, hija del líder norcoreano, ha acompañado a su padre en lanzamientos de misiles y actos con altos mandos del régimen, mientras su debut internacional en Pekín, este martes, alimenta las conjeturas de que podría convertirse en la primera mujer en liderar una monarquía hereditaria de facto que nunca ha tenido "reinas".