  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Mundo

Hija de Kim hace su debut internacional y se perfila como la primera 'reina' de Pionyang

Kim Ju-ae, la hija del líder norcoreano, acompaña a su padre en su visita a China.

  • 03 de septiembre de 2025 a las 13:11 -
  • Agencia EFE
Hija de Kim hace su debut internacional y se perfila como la primera 'reina' de Pionyang
1 de 11

Apenas entrando en la adolescencia, Kim Ju-ae, hija del líder norcoreano, ha acompañado a su padre en lanzamientos de misiles y actos con altos mandos del régimen, mientras su debut internacional en Pekín, este martes, alimenta las conjeturas de que podría convertirse en la primera mujer en liderar una monarquía hereditaria de facto que nunca ha tenido "reinas".

 Fotos: EFE, RRSS
Hija de Kim hace su debut internacional y se perfila como la primera 'reina' de Pionyang
2 de 11

Tras diversas apariciones que se remontan a la prueba de un misil balístico intercontiental en 2022, su presencia en una de las visitas diplomáticas más simbólicas en la historia norcoreana, se puede interpretar como una señal de que está siendo familiarizada con protocolos y contactos diplomáticos de alto nivel.
Hija de Kim hace su debut internacional y se perfila como la primera 'reina' de Pionyang
3 de 11

El Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) surcoreano estima que Ju-ae nació en 2013 y la considera la sucesora más probable de su padre.
Hija de Kim hace su debut internacional y se perfila como la primera 'reina' de Pionyang
4 de 11

Desde su debut en los medios estatales en noviembre de 2022, cuando apareció de la mano de Kim durante el lanzamiento de un misil balístico intercontinental, su exposición pública no ha hecho más que crecer.
Hija de Kim hace su debut internacional y se perfila como la primera 'reina' de Pionyang
5 de 11

Los medios norcoreanos la han descrito como "la hija querida" y "la hija respetada", títulos que en la jerarquía local se reservan para quienes están destinados a desempeñar un papel político destacado.
Hija de Kim hace su debut internacional y se perfila como la primera 'reina' de Pionyang
6 de 11

En un régimen hereditario donde la figura de la primera dama ha ocupado siempre un papel secundario, la irrupción de Kim Ju-ae resulta aún más llamativa.
Hija de Kim hace su debut internacional y se perfila como la primera 'reina' de Pionyang
7 de 11

Las fotos difundidas por los medios estatales la han mostrado en posiciones de honor, a veces en el centro y con su padre detrás, o acompañada por su influyente tía Kim Yo-jong, mientras que su madre, Ri Sol-ju, ha quedado relegada a un segundo plano o directamente ausente en muchos actos.
Hija de Kim hace su debut internacional y se perfila como la primera 'reina' de Pionyang
8 de 11

"Ju-ae fue vista detrás de su padre mientras Kim Jong-un era recibido por altos funcionarios chinos en la estación de Pekín. Esto indica que recibe el mismo protocolo que se otorga al 'número dos' de Corea del Norte", señaló Cheong Seong-chang, vicepresidente del Instituto Sejong, citado por la agencia local surcoreana Yonhap.
Hija de Kim hace su debut internacional y se perfila como la primera 'reina' de Pionyang
9 de 11

Algunos expertos señalan que el sesgo patriarcal en la cúpula norcoreana podría suponer un importante obstáculo para que una mujer llegue al poder.
Hija de Kim hace su debut internacional y se perfila como la primera 'reina' de Pionyang
10 de 11

Por otro lado, se considera que la ministra de Exteriores, que fue designada en 2022 y acompaña a Kim en su actual visita a China, es considerada una de las funcionarias más cercanas al mandatario.
Hija de Kim hace su debut internacional y se perfila como la primera 'reina' de Pionyang
11 de 11

Su presencia en Pekín, en un escenario cargado de simbolismo y ante la élite política china, refuerza la percepción de que Kim Jong-un busca proyectarla más allá de la esfera local.
Cargar más fotos