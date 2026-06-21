La segunda vuelta electoral en Colombia tuvo una participación récord del 63,59 %

Colombia.

La segunda vuelta presidencial de este domingo en Colombia tuvo una participación récord del 63,59 %, después de que más de 26,3 millones de personas votaran en una elección que ganó por estrecho margen el ultraderechista Abelardo de la Espriella que logró 12,9 millones de votos (49,66 %), según datos preliminares.

La cifra fue confirmada por la Registraduría Nacional (autoridad electoral) que con el 99,98 % de las mesas informadas en el preconteo también da al candidato izquierdista Iván Cepeda 12,7 millones de votos (48,70 %).

Los votos en blanco fueron 426.788, equivalentes al 1,63 %; mientras que no fueron marcadas 29.498 papeletas (0,11 %), y los nulos sumaron 220.761, que corresponden al 0,83 %.

La suma de los votos nulos y no marcados equivale al 0,94 %, que es casi la diferencia que De la Espriella saca a Cepeda.