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Abelardo de la Espriella se presenta como presidente electo de Colombia en su cuenta de X

En medio de un ajustado conteo preliminar, Abelardo de la Espriella anunció en redes sociales que habría ganado la presidencia de Colombia frente al izquierdista Iván Cepeda

  • Actualizado: 21 de junio de 2026 a las 18:00 -
  • Agencia EFE
Abelardo de la Espriella se presenta como presidente electo de Colombia en su cuenta de X

El abogado penalista Abelardo de la Espriella del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria.

 Foto: EFE
Bogotá, Colombia

El abogado penalista Abelardo de la Espriella, del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, se presentó este domingo como presidente electo de Colombia en su cuenta personal en la red social X, luego de que, según el conteo preliminar, ganó con una ventaja de solo 0,95 puntos porcentuales al izquierdista Iván Cepeda.

"Presidente electo de Colombia por el movimiento Defensores de la Patria. Padre y Esposo. Patriota. Abogado. Empresario. Firme por la Patria", dice la descripción del ultraderechista en la cuenta @ABDELAESPRIELLA en X.

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Luego, en un video publicado por la congresista republicana estadounidense María Elvira Salazar en X, De la Espriella aseguró: "Hoy Colombia ganó su partido más importante y para ganar el futuro y para resolver los problemas de Colombia necesitamos establecer una alianza muy cercana con los Estados Unidos".

Según el conteo preliminar, con el 99,91 % de las mesas contabilizadas, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, suma 12.950.642 votos (49,65 %), y Cepeda, del Pacto Histórico, el partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, acumula 12.702.592 sufragios (48,70 %).

La diferencia entre los dos candidatos es mucho más estrecha de lo que vaticinaban las encuestas, por lo que será necesario esperar el escrutinio para confirmar el resultado de manera oficial.

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