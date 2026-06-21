Abelardo de la Espriella lidera conteo preliminar en elecciones de Colombia 2026

Bogotá, Colombia.

De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, recibe 11.580.989 votos, equivalentes al 50,10 %, mientras que Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, obtiene 11.153.725 sufragios (48,25 %).

El ultraderechista Abelardo de la Espriella se mantiene al frente del conteo preliminar de votos de las elecciones presidenciales de este domingo en Colombia con una ventaja de 1,85 puntos porcentuales sobre el izquierdista Iván Cepeda, con el 89,58 % de las mesas por la Registraduría Nacional.

De la Espriella, que fue el más votado en la primera vuelta, el pasado 31 de mayo, hoy ha estado adelante prácticamente desde que comenzó el conteo y cuando falta por contabilizar el 10 5 de las mesas aventaja a Cepeda por 427.264 votos.

Más de 41 millones de colombianos fueron a votar a las urnas, pero con una participación que roza casi la mitad.

En las tres últimas elecciones, el uribismo fue la principal fuerza de la derecha, pero esta vez esa hegemonía se la disputa De la Espriella con un discurso similar al de Javier Milei, Nayib Bukele y Donald Trump.

En una campaña en la que el objetivo de los candidatos de oposición y de parte del electorado es impedir a como dé lugar que gane Cepeda, a quien llaman "el heredero" de Petro, De la Espriella capta, además, ese descontento por el mismo estilo autoritario que llevó a los mencionados presidentes al poder en sus países.

Pero también agrupa a quienes rechazan la clase política tradicional que ha gobernado el país, lo que incluye a Paloma Valencia y el uribismo al que representa. Por lo que la derecha llega fraccionada este domingo, pero, según varios analistas, los votos de uno no necesariamente son endosables al otro candidato para una segunda vuelta.

Del otro lado del espectro político está el electorado del Pacto Histórico, que respalda las políticas sociales de Gustavo Petro -como la restitución de tierras y el objetivo de cerrar la brecha histórica entre las clases más ricas y las más pobres- y espera una continuidad con Cepeda.