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Cierran los colegios electorales en Colombia y comienza el conteo de votos para presidente

Los comicios transcurrieron con total normalidad, sin incidentes de violencia, y las autoridades han llamado a la ciudadanía a respetar el resultado

  • Actualizado: 21 de junio de 2026 a las 15:11 -
  • Agencia EFE
Cierran los colegios electorales en Colombia y comienza el conteo de votos para presidente

Las autoridades coincidieron en hacer un llamado a que en el país haya "paz electoral".
Colombia.

Los colegios electorales de Colombia cerraron este domingo después de ocho horas de votación para elegir en segunda vuelta al próximo presidente, una disputa entre el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda.

Las urnas se cerraron a las 16:00 hora local (21:00 GMT), después de ocho horas de votación, y se espera que antes de las 18:00 local (23:00 GMT) la Registraduría Nacional, que organiza las elecciones, haya divulgado resultados consolidados del conteo preliminar.

Colombia vota para elegir al presidente que sucederá a Gustavo Petro

Los comicios transcurrieron con total normalidad, sin incidentes de violencia, y las autoridades han llamado a la ciudadanía a respetar el resultado.

Las encuestas de intención de voto dan en primer lugar a De la Espriella, un abogado fundador del movimiento Defensores de la Patria, que fue el más votado en la primera vuelta y tiene el apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump, por delante de Cepeda, senador del partido Pacto Histórico, el mismo de Petro.

Las autoridades coincidieron en hacer un llamado a que en el país haya "paz electoral" y a que se respeten los resultados, ante el manto de duda que ha tendido Petro sobre estas elecciones.

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