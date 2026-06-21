Briseida Abigaíl presumía armas largas en redes; fue asesinada por sicarios

Sinaloa, México.

Una joven de 20 años, identificada como Briseida Abigail, fue atacada a balazos la noche del viernes en las inmediaciones de la colonia Azteca, en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, México.

Tras el reporte de detonaciones de arma de fuego, elementos de Protección Civil acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios a la víctima, quien fue trasladada de urgencia a las instalaciones del Hospital IMSS-Bienestar de la cabecera municipal.