Briseida Abigaíl presumía armas largas en redes; fue asesinada por sicarios

Una joven de 20 años, identificada como Briseida Abigail, fue atacada a balazos la noche del viernes en las inmediaciones de la colonia Azteca, en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, México.
Tras el reporte de detonaciones de arma de fuego, elementos de Protección Civil acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios a la víctima, quien fue trasladada de urgencia a las instalaciones del Hospital IMSS-Bienestar de la cabecera municipal.
Sin embargo, en el área de urgencias los médicos confirmaron que la joven ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que atajó el caso e inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el homicidio, identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque.
En redes sociales circuló previamente un video en el que la ahora fallecida aparece portando equipo táctico y armas largas junto a otra persona. Tras confirmarse su muerte, dichas imágenes volvieron a viralizarse, generando diversas reacciones en plataformas digitales. "Por andar de alucín", fue uno de los comentarios más repetidos en las publicaciones sobre el caso.