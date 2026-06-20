Viajó para vivir el Mundial y terminó asesinada dos días después en México

Alba Lucía Castañeda Torres, de 19 años, viajó desde Colombia a México con la ilusión de vivir la experiencia del Mundial y disfrutar de varios partidos.
La joven llegó a territorio mexicano el pasado 6 de junio y tenía previsto permanecer varios días disfrutando de actividades relacionadas con la Copa del Mundo.
Además de asistir a encuentros mundialistas, Alba Lucía planeaba reencontrarse con un compatriota colombiano que residía en México.
Familiares recuerdan que la joven estaba emocionada por el viaje y compartía constantemente detalles de su estadía en el país azteca.
Lo que parecía ser una experiencia inolvidable se transformó en tragedia apenas dos días después de su llegada a Ciudad de México.
El 8 de junio, Alba Lucía se desplazaba en un vehículo junto a un hombre colombiano cuando fueron interceptados por hombres armados.
El ataque ocurrió sobre Paseo de la Reforma, una de las principales avenidas de la capital mexicana.
Según las investigaciones preliminares, los agresores se movilizaban en motocicleta cuando abrieron fuego contra el automóvil.
La joven colombiana y su acompañante murieron en el lugar a causa de las heridas provocadas por los disparos.
Las autoridades mexicanas investigan el caso como una agresión directa y mantienen abiertas varias líneas de investigación.
La muerte de Alba Lucía ha generado conmoción tanto en Colombia como en México, donde el crimen ha causado indignación.
Su familia enfrenta ahora el dolor de la pérdida y las dificultades económicas para lograr la repatriación de sus restos.
El padre de la joven ha solicitado ayuda para trasladar el cuerpo a Colombia y darle sepultura junto a sus seres queridos.