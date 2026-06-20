  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Mundo

Viajó para vivir el Mundial y terminó asesinada dos días después en México

Una joven colombiana viajó a México para vivir la emoción del Mundial, pero fue asesinada dos días después junto a su acompañante en un ataque armado en Ciudad de México

Viajó para vivir el Mundial y terminó asesinada dos días después en México
1 de 14

Alba Lucía Castañeda Torres, de 19 años, viajó desde Colombia a México con la ilusión de vivir la experiencia del Mundial y disfrutar de varios partidos.
Viajó para vivir el Mundial y terminó asesinada dos días después en México
2 de 14

La joven llegó a territorio mexicano el pasado 6 de junio y tenía previsto permanecer varios días disfrutando de actividades relacionadas con la Copa del Mundo.
Viajó para vivir el Mundial y terminó asesinada dos días después en México
3 de 14

Además de asistir a encuentros mundialistas, Alba Lucía planeaba reencontrarse con un compatriota colombiano que residía en México.
Viajó para vivir el Mundial y terminó asesinada dos días después en México
4 de 14

Familiares recuerdan que la joven estaba emocionada por el viaje y compartía constantemente detalles de su estadía en el país azteca.
Viajó para vivir el Mundial y terminó asesinada dos días después en México
5 de 14

Lo que parecía ser una experiencia inolvidable se transformó en tragedia apenas dos días después de su llegada a Ciudad de México.
Viajó para vivir el Mundial y terminó asesinada dos días después en México
6 de 14

El 8 de junio, Alba Lucía se desplazaba en un vehículo junto a un hombre colombiano cuando fueron interceptados por hombres armados.
Viajó para vivir el Mundial y terminó asesinada dos días después en México
7 de 14

El ataque ocurrió sobre Paseo de la Reforma, una de las principales avenidas de la capital mexicana.
Viajó para vivir el Mundial y terminó asesinada dos días después en México
8 de 14

Según las investigaciones preliminares, los agresores se movilizaban en motocicleta cuando abrieron fuego contra el automóvil.
Viajó para vivir el Mundial y terminó asesinada dos días después en México
9 de 14

La joven colombiana y su acompañante murieron en el lugar a causa de las heridas provocadas por los disparos.
Viajó para vivir el Mundial y terminó asesinada dos días después en México
10 de 14

Las autoridades mexicanas investigan el caso como una agresión directa y mantienen abiertas varias líneas de investigación.
Viajó para vivir el Mundial y terminó asesinada dos días después en México
11 de 14

La muerte de Alba Lucía ha generado conmoción tanto en Colombia como en México, donde el crimen ha causado indignación.
Viajó para vivir el Mundial y terminó asesinada dos días después en México
12 de 14

Su familia enfrenta ahora el dolor de la pérdida y las dificultades económicas para lograr la repatriación de sus restos.
Viajó para vivir el Mundial y terminó asesinada dos días después en México
13 de 14

El padre de la joven ha solicitado ayuda para trasladar el cuerpo a Colombia y darle sepultura junto a sus seres queridos.
Viajó para vivir el Mundial y terminó asesinada dos días después en México
14 de 14
Cargar más fotos