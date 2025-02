El Papa Francisco aún necesita oxígeno de alto flujo

Ciudad del Vaticano.

Mientras tanto, en el Vaticano continúan los actos del Jubileo, y hoy se celebrará el dedicado a los diáconos, y en sustitución del papa Francisco, oficiará la misa en la basílica de San Pedro el pro-prefecto del dicasterio para la Evangelización, Rino Fisichella.

El Vaticano también difundió el texto del rezo del Ángelus escrito por el papa, en el que explicó que “continúa con confianza la hospitalización en el Policlínico Gemelli, siguiendo con los tratamientos necesarios”, y añadió que “el descanso también forma parte de la terapia”.

”Agradezco de corazón a los médicos y al personal sanitario de este hospital por la atención que me están demostrando y por la dedicación con la que realizan su servicio entre las personas enfermas”, añadió el papa en su mensaje, que, como el domingo pasado, fue difundido sin que se celebrase el Ángelus, para que el pontífice pueda descansar.

”En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto, y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de consuelo que he recibido de todo el mundo! Encomiendo a todos a la intercesión de María y les pido que recen por mí”, añadió Francisco.