Rusia reitera apoyo a Venezuela ante "chantaje militar" de EEUU

Moscú, Rusia.

Rusia apoya a Venezuela ante "la presión política y el chantaje militar" de Estados Unidos, afirmó hoy el director del Departamento de América Latina del Ministerio de Exteriores rusos, Alexandr Schetinin, durante un foro juvenil ruso-venezolano celebrado en Moscú.

"En estos días expresamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y confirmamos el apoyo de la política del Gobierno de Nicolás Maduro, dirigida a defender los intereses nacionales y la soberanía de la patria", señaló el diplomático ruso, citado por la agencia TASS.

Schetinin destacó que Venezuela, aliado tradicional de Rusia en el Caribe, "en estos momentos está sometida a una presión política y un chantaje militar directos".

El Gobierno de Estados Unidos, que no reconoce la legitimidad de Maduro en Venezuela y lo acusa de liderar el Cartel de los Soles -un supuesto grupo vinculado al narcotráfico-, ha desplegado desde mediados de año una presencia militar en la región con el argumento de combatir el tráfico de drogas, pero que el líder chavista interpreta como un intento para sacarlo del poder.

Por su parte, Venezuela lleva meses en permanente movilización militar en todo su territorio en respuesta a lo que denuncia como una "amenaza" de invasión de EE.UU., en referencia al despliegue aeronaval, que es el más grande de la historia del país norteamericano desde la primera Guerra del Golfo Pérsico (1990-1991), según un estudio de expertos del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Rusia y Venezuela firmaron un acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación en mayo pasado, días antes de que Washington anunciara el comienzo de la operación contra el narcotráfico Lanza del Sur, relacionada con la lucha de EE.UU. contra el narcotráfico originado en Latinoamérica.