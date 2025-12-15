  1. Inicio
  2. · Mundo

El "héroe" que desarmó a uno de los autores del atentado en Sídney recibió dos disparos

El hombre que logró arrebatar el arma a uno de los dos atacantes en el tiroteo en una playa de Sídney fue herido de bala en un brazo y una mano.

  • Actualizado: 15 de diciembre de 2025 a las 08:39 -
  • Agencia EFE
El héroe que desarmó a uno de los autores del atentado en Sídney recibió dos disparos

El líder político de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, visitó en el hospital a Ahmed al Ahmed, el hombre que desarmó a uno de los autores del atentado perpetrado ayer en Sídney.

EFE/ Chris Minns
Sídney, Australia.

El hombre que desarmó a uno de los autores del atentado en Sídney, que se ha cobrado la vida de 15 personas, además de la de uno de los presuntos atacantes, se recupera en un hospital tras recibir disparos en el brazo y la mano, dijo un familiar.

Identificado por medios australianos como Ahmed al Ahmed, de 43 años, se escondió el domingo detrás de unos vehículos para sorprender a uno de los asaltantes y forcejear con él hasta quitarle con sus propias manos el rifle con el que disparaba a los transeúntes en la popular playa de Bondi.

"Es un héroe al 100 %", declaró Mustafa, un primo de Ahmed, al canal australiano 7 News.

El familiar dijo que Ahmed, padre de dos hijos y propietario de una frutería, permanece hospitalizado tras ser operado por heridas de bala en el brazo y en la mano.

El ataque se produjo sobre las 18:40 hora local (7:40 GMT) del domingo, cuando dos hombres armados con rifles abrieron fuego contra la multitud congregada en un parque cercano a la famosa playa, una de las más concurridas y turísticas del país.

Las autoridades australianas confirmaron este lunes que los presuntos autores del atentado terrorista son un hombre de 50 años, que murió tras el enfrentamiento con la policía, y su hijo de 24 años, que permanece hospitalizado bajo custodia policial.

La Policía indicó que no buscan a más sospechosos y que el fallecido contaba con licencia de armas desde hacía una década, con al menos seis armas registradas.

Catorce personas murieron en el lugar de los hechos y otras dos, incluida una niña de 10 años y un hombre de 40, fallecieron posteriormente en el hospital.

Australia identifica a padre e hijo como autores del atentado terrorista

La valiente reacción de Ahmed ha sido alabada en las redes sociales y por políticos tanto dentro como fuera del país oceánico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a Ahmed como "una persona muy, muy valiente" que probablemente "salvó muchas vidas", durante una recepción navideña en la Casa Blanca.

Por su parte, Chris Minns, el líder político de Nueva Gales del Sur, donde se encuentra Sídney, dijo que Ahmed es "un auténtico héroe". EFE

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias