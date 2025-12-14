Rubio, Milei y Lula encabezan las felicitaciones a Kast por su triunfo en Chile

Santiago, Chile

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló que, bajo el liderazgo de Kast, Chile impulsará prioridades compartidas como el fortalecimiento de la seguridad pública, el control de la inmigración ilegal y la revitalización de la relación comercial bilateral, y además expresó su disposición a trabajar estrechamente con la futura Administración chilena.

Gobiernos y líderes de América felicitaron este domingo a José Antonio Kast por su triunfo en la segunda vuelta presidencial en Chile, en mensajes que coincidieron en subrayar la cooperación bilateral, la seguridad y el control migratorio como ejes de la futura relación con el nuevo Gobierno chileno.

En América Latina, el presidente argentino, Javier Milei, manifestó su “enorme alegría” por la victoria de Kast, a quien calificó como su “amigo”, y afirmó que ambos Gobiernos trabajarán para que “América abrace las ideas de la libertad”.

El jefe de Estado de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, felicitó a Kast y destacó la transparencia y el orden del proceso electoral, pese a situarse en las antípodas ideológicas del mandatario electo. Le deseó “mucho éxito” en su futuro mandato y reafirmó el compromiso de Brasil de fortalecer las relaciones bilaterales, así como los lazos económicos y comerciales, y de preservar a Suramérica como una “zona de paz”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó al pueblo chileno por una jornada electoral “pacífica y democrática” y al candidato triunfador de la segunda vuelta. “Confío en que ambos gobiernos seguiremos trabajando por el bien de nuestros países y de la región”, señaló.

En contraste, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió que en América "vienen los vientos de la muerte" tras la victoria de Kast y llamó a los países de la antigua Gran Colombia a "resistir con la espada de Bolívar en alto", al tiempo que sostuvo que "el fascismo avanza" y afirmó que "jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi", en una dura crítica en la que comparó el triunfo electoral en Chile con la figura del exdictador Augusto Pinochet.

Desde Ecuador, Daniel Noboa afirmó que “se abre una nueva etapa para Chile y para la región” y manifestó su interés en reforzar el trabajo conjunto.

El mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz, señaló que el resultado envía “un mensaje firme de la ciudadanía en defensa de la familia, de la seguridad ciudadana y de la economía libre”, además de representar “una oportunidad histórica” para construir una relación de respeto, amistad y cooperación entre ambos países.

Por su parte, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, expresó su deseo de trabajar juntos para “fortalecer aún más la amistad y la cooperación” entre ambos países.

Desde Uruguay, el presidente Yamandú Orsi felicitó a Kast y, según informó Presidencia, ambos mantendrán este lunes una conversación telefónica, en el marco del inicio de los contactos entre ambos Gobiernos.

Mientras, el jefe de Estado de Costa Rica, Rodrigo Chaves, felicitó al pueblo chileno y celebró la victoria de Kast al afirmar que espera que puedan "fortalecer la amistad y las relaciones bilaterales para el progreso mutuo con Chile".

Asimismo, el Gobierno de Panamá le auguró a Kast que alcance sus objetivos “en beneficio del bienestar, la estabilidad y el desarrollo del pueblo chileno”.

El Gobierno de Guatemala felicitó a Kast y al pueblo chileno por la “exitosa jornada electoral, muestra de un proceso democrático ordenado”, y reiteró su compromiso de trabajar con el nuevo Gobierno para fortalecer la relación bilateral, orientada a la prosperidad y la estabilidad de ambos países y de la región latinoamericana.

Entre los exmandatarios, el colombiano Iván Duque deseó éxito a Kast en la tarea de promover un diálogo amplio que fortalezca la seguridad y el progreso con respeto institucional.

También desde Bolivia, el expresidente Jorge Tuto Quiroga celebró la victoria del ultraderechista chileno y destacó que la región cuente con su liderazgo en la “lucha por la democracia y la libertad”, mientras que la expresidenta interina Jeanine Áñez saludó al pueblo chileno por la “ejemplar jornada democrática” y envió a Kast sus “más sinceras felicitaciones”.

Mientras que el expresidente ecuatoriano Guillermo Lasso subrayó que el liderazgo de Kast fortalecerá una cooperación “firme y estratégica”.

Desde Europa, el líder del partido español Vox, Santiago Abascal, celebró la victoria de Kast y destacó su afinidad ideológica.

Kast ganó la segunda vuelta presidencial con el 58,1 % de los votos frente al 41,8 % de la izquierdista Jeannette Jara, con más del 99 % del escrutinio completado. EFE