Drones ucranianos alcanzan un submarino ruso en el mar Negro

Kiev, Ucrania.

Drones navales ucranianos alcanzaron un submarino ruso valorado en 400 millones de dólares y capaz de lanzar misiles de crucero Kalibr mientras estaba estacionado en el puerto del mar Negro de Nororosíisk, según informó el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) en un comunicado.

Según la nota, el ataque fue llevado a cabo con drones ‘Sub Sea Baby’ de producción ucraniana.