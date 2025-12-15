  1. Inicio
Rubio y Hegseth rendirán cuentas ante el Senado por los ataques en el Caribe

Los demócratas condicionaron parte de los fondos del Pentágono a la publicación del video del ataque contra dos supervivientes de un bombardeo.

  Actualizado: 15 de diciembre de 2025 a las 15:06
  • Agencia EFE
Las Fuerzas estadounidenses desplegadas en el Caribe han bombardeado varias embarcaciones.

 Southcom
Washington, Estados Unidos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el de Guerra, Pete Hegseth, acudirán este martes al Senado a dar cuentas sobre los ataques de la Administración de Donald Trump en el Caribe después de meses de presiones de los demócratas.

Ambos secretarios participarán en una reunión informativa con todos los senadores, según explicó este lunes el líder de la minoría en la Cámara Alta, Chuck Schumer.

"Esta reunión informativa se produce tras semanas de presión por mi parte y por parte de otros senadores demócratas para garantizar que todos los senadores escuchen a esta Administración, que parece tener miedo de dar incluso las respuestas más básicas", aseguró Schumer en un mensaje en X.

El demócrata acusó a la Administración de estar llevando a cabo "acciones imprudentes y deshonestas" y aseguró que "el pueblo estadounidense merece que se le informe" y los legisladores de su partido tienen "la intención de hacerlo".

Tanto Rubio como Hegseth han participado en otras reuniones para explicar la campaña militar que están llevando a cabo bajo el pretexto de acabar con el narcotráfico, pero ninguna con todos los senadores, se han celebrado encuentros a puerta cerrada con el liderazgo de ambas cámaras o pequeños grupos de comités de seguridad nacional.

EEUU ataca otra supuesta narcolancha, esta vez frente a costas de Colombia

Varios senadores demócratas han criticado a la Administración al asegurar que estos encuentros fueron demasiado restringidos y no sirvieron para conocer toda la información.

La presión sobre el Gobierno es cada vez mayor. Los legisladores del Congreso condicionaron parte de los fondos del Pentágono a la publicación del video completo del ataque contra los dos supervivientes de un primer bombardeo contra una lancha supuestamente cargada de droga en aguas del Caribe.

Desde que el Comando Sur de Estados Unidos inició el operativo 'Lanza del Sur' han hundido una veintena de embarcaciones supuestamente cargadas de drogas, matando extrajudicialmente a más de 80 tripulantes descritos por Washington como "narcoterroristas". EFE

