Putin fue escoltado por cazas estadounidenses en su regreso a territorio ruso

Trump ordenó la escolta del avión que transportaba al presidente ruso. Esta práctica no es común, especialmente con una nación que hasta hace unos meses era considerada rival.

  • 16 de agosto de 2025 a las 08:40 -
  • Agencia EFE
Los cazas estadounidenses escoltaron el avión de Putin durante su llegada a Alaska y regreso a Rusia.

ALASKA, ESTADOS UNIDOS

El avión del presidente ruso, Vladímir Putin, fue escoltado desde Alaska por cazas estadounidenses F-22 hasta la región vecina rusa de Chukotka, donde el mandatario se reunió esta mañana con su gobernador.

Posteriormente, el líder ruso se informó del estado de la región de la Siberia Oriental en su reunión con el gobernador de Chukotka, Vladislav Kuznetsov, quien aseguró que el territorio aumentó bruscamente como atractivo para la inversión privada.

Trump intentó deslumbrar a Putin con un despliegue de aviones F-35, F-22 y B-2

El avión del presidente ruso fue acompañado desde Alaska, donde se reunió con el presidente estadounidense Donald Trump, hasta Chukotka por varios cazas estadounidenses F-22.

Los servidores públicos, medios y expertos rusos reaccionaron esta mañana optimistas a la cumbre entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Donald Trump.

Ven como un gran paso para la normalización de relaciones y una victoria diplomática de Moscú, que sale del aislamiento internacional, a pesar de no haber fraguado acuerdos.

Vladímir Putin, "seguro" de que con Trump en la Casa Blanca no habría habido guerra en Ucrania

En la reunión entre los mandatarios ruso y estadounidense, Putin aseguró que está "sinceramente interesado en poner fin" a la guerra en Ucrania.

Pero matizó, como ha hecho en numerosas ocasiones desde el comienzo de la campaña militar en 2022, que el arreglo al conflicto debe tener "un carácter sólido y duradero", de forma que se eliminen las causas que lo originaron.

