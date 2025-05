¿Puede Italia recuperar el Papado?

Ciudad del Vaticano.

Los cardenales italianos que entrarán al cónclave para buscar un sucesor a Francisco conforman el grupo más numeroso por nacionalidad y, aunque su peso ha menguado respecto al pasado, resisten en la lista de 'papables', respaldados sutilmente por algunos sectores del país que alberga el Vaticano.

Durante cuatro siglos, desde la elección en 1523 de Adriano VI de Utrech, la tiara papal siempre reposó sobre la cabeza de cardenales del actual territorio de Italia, hasta que en 1978 el polaco Karol Wojtyla, Juan Pablo II, rompió esta tendencia histórica.

La novedad se notó ya en su primera aparición: "Han llamado a un obispo de Roma de un país lejano. No sé si podré expresarme en vuestra lengua italiana. Si me equivoco, me corregiréis", se excusaba, instantes después de su elección.