Petróleo sube más de 3% tras tensión entre Trump e Irán por propuesta de paz

Nueva York, Estados Unidos

Los futuros del petróleo subían más de un 3 % este domingo después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, considerara "inaceptable" la respuesta de Irán a la propuesta de paz de EE.UU.

A las 11:50 horas GMT, los futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI) subían respecto al cierre del viernes un 3,24 %, hasta 98,51 dólares el barril, y los de Brent, de referencia europea, otro 3,24 %, hasta 104,57 dólares.

La perspectiva del mantenimiento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio presionó al alza al mercado de petróleo, mientras que en el mercado bursátil los futuros apuntaban a un movimiento opuesto, a la baja.