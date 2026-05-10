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Petróleo sube más de 3% tras tensión entre Trump e Irán por propuesta de paz

Los precios del petróleo registraron un fuerte repunte, luego de que Donald Trump calificara como “inaceptable” la respuesta de Irán a la propuesta de paz impulsada por Estados Unidos

  • Actualizado: 10 de mayo de 2026 a las 20:08 -
  • Agencia EFE
Petróleo sube más de 3% tras tensión entre Trump e Irán por propuesta de paz

Precio del petróleo se dispara luego de que Trump rechazara respuesta de Irán.

 Foto: EFE
Nueva York, Estados Unidos

Los futuros del petróleo subían más de un 3 % este domingo después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, considerara "inaceptable" la respuesta de Irán a la propuesta de paz de EE.UU.

A las 11:50 horas GMT, los futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI) subían respecto al cierre del viernes un 3,24 %, hasta 98,51 dólares el barril, y los de Brent, de referencia europea, otro 3,24 %, hasta 104,57 dólares.

La perspectiva del mantenimiento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio presionó al alza al mercado de petróleo, mientras que en el mercado bursátil los futuros apuntaban a un movimiento opuesto, a la baja.

La respuesta de Irán al plan de paz de USA incluye el manejo iraní de Ormuz, según medios

En las operaciones previas a la apertura de la sesión del lunes, el Dow Jones de Industriales cedía un 0,26 %, el S&P 500 un 0,22 % y el Nasdaq un 0,10 %.

"Acabo de leer la respuesta de los llamados 'representantes' de Irán. No me gusta, ¡TOTALMENTE INACEPTABLE!", escribió Trump en su red social Truth Social este domingo tras conocerse la entrega de la respuesta iraní a Pakistán, país mediador.

El documento iraní incluye el levantamiento de sanciones económicas sobre la República Islámica, el fin del bloqueo de Washington a los puertos iraníes y el manejo iraní del estrecho de Ormuz si EE.UU. cumple con algunos "compromisos", según reportó la agencia Tasnim.

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Según los analistas, los mercados también reaccionaron a algunas declaraciones del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que también apuntan a la continuidad del conflicto, en una entrevista realizada ayer sábado y emitida hoy por el canal CBS.

Netanyahu declaró que la guerra en Irán "ha conseguido mucho, pero no ha terminado", e hizo referencia al uranio enriquecido en el país persa y las infraestructuras relacionadas con este, que "deben ser desmanteladas".

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Agencia EFE
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