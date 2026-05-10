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Trump considera "totalmente inaceptable" la respuesta de Irán a propuesta de paz de USA

La declaración de Trump se produce después de que Irán presentara hoy su respuesta a la propuesta de EE.UU. para la resolución de la guerra en Oriente Medio

  • Actualizado: 10 de mayo de 2026 a las 14:39 -
  • Agencia EFE
Trump considera totalmente inaceptable la respuesta de Irán a propuesta de paz de USA

Donald Trump mencionó en su cuenta de Truth Social que Irán lleva "golpeteando" casi medio siglo a Estados Unidos pero "no se reirá más" de su país.

 Aaron Schwartz / POOL / EFE
Nueva York, Estados Unidos

El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró este domingo "totalmente inaceptable" la respuesta de Irán a la propuesta de paz de Estados Unidos.

"Acabo de leer la respuesta de los llamados 'representantes' de Irán. No me gusta, ¡TOTALMENTE INACEPTABLE!", escribió el mandatario en su red social Truth Social.

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La declaración de Trump se produce después de que Irán presentara hoy su respuesta a la propuesta de EE.UU. para la resolución de la guerra en Oriente Medio, de la que se desconocen los detalles.

Trump se había referido este domingo en Truth Social que Irán lleva "golpeteando" casi medio siglo a Estados Unidos pero "no se reirá más" de su país, coincidiendo con reportes que Teherán ha respondido a a la propuesta de paz de Washington.

"Durante 47 años los iraníes nos han estado "golpeteando", haciéndonos esperar, matando a nuestra gente con sus bombas al borde de la carretera, destruyendo protestas y, recientemente, aniquilando a 42,000 manifestantes inocentes y desarmados, y riéndose de nuestro ahora de nuevo gran país", escribió Trump.

"¡Ya no se reirán más!", concluye el mandatario republicano en su mensaje, en el que arremete sobre todo contra el expresidente demócrata Barack Obama (2009-2017), por supuestamente darle a Irán "una nueva vida" en forma de dinero, pero también su antecesor, Joe Biden (2021-2025).

Las declaraciones se produjeron en torno al momento en que Pakistán confirmó haber recibido la respuesta del Gobierno de Irán a la última propuesta de paz presentada por Estados Unidos para poner fin a la guerra en el golfo Pérsico, de la que se desconocen todavía los detalles.

Además, este domingo por la mañana, el programa "Full Measure" divulgó una entrevista con Trump grabada previamente durante la semana en la que el presidente insistía en que Irán ha sido "derrotado" pero "eso no significa que estén acabados", y amenazó con más "objetivos".

"Podríamos seguir dos semanas más y cumplir con todos y cada uno de (nuestros) objetivos. Tenemos ciertos objetivos que queríamos... Probablemente hemos cumplido el 70 %, pero tenemos otros objetivos que podríamos atacar", declaró a la periodista Sharyl Attkisson, según la transcripción.

Trump agregó en ese programa que EE.UU. sigue pendiente de las reservas de uranio enriquecido iraníes, gran punto de fricción en la negociación de paz, y afirmó que Washington "se hará con ellas en algún momento" y si "alguien se acerca al lugar, lo sabremos y le haremos estallar".

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