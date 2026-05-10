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La respuesta de Irán al plan de paz de USA incluye el manejo iraní de Ormuz, según medios

Irán ha respondido a la propuesta de paz de Estados Unidos con una serie de condiciones que incluyen el levantamiento de sanciones y cambios en el control del estrecho de Ormuz

  • Actualizado: 10 de mayo de 2026 a las 15:06 -
  • Agencia EFE
La respuesta de Irán al plan de paz de USA incluye el manejo iraní de Ormuz, según medios

Una mujer ondea una bandera de Irán en una calle de Teherán. Irán pide fin de sanciones y control estratégico en Ormuz.

 Foto: EFE
Washington, Estados Unidos

La respuesta de Irán a la propuesta de paz de Estados Unidos incluye el levantamiento de sanciones económicas sobre la República Islámica, el fin del bloqueo de Washington a los puertos iraníes y el manejo iraní del estrecho de Ormuz si EE.UU. cumple con algunos "compromisos", según reportó la agencia Tasnim la madrugada de este lunes.

Fuentes diplomáticas explicaron a Tasnim, una agencia vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, que el gobierno de ayatolás reclamó el fin del bloqueo y que se permita la exportación de crudo desde Irán, así como el levantamiento de las sanciones económicas de EE.UU. sobre Irán y sus activos en la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC).

La propuesta iraní también especifica que el estrecho de Ormuz, el escenario de tensiones entre Washington y Teherán que tiene en vilo la economía global, sea manejado por la República Islámica bajo algunos "compromisos" no especificados por parte de EE.UU..

Además, incluye una cláusula para un alto el fuego en Líbano, algo que es una "línea roja" para Teherán según la fuente recogida por Tasnim.

Trump considera "totalmente inaceptable" la respuesta de Irán a propuesta de paz de USA

El presidente estadounidense, Donald Trump, ya ha asegurado que considera "totalmente inaceptable" la respuesta iraní.

"Acabo de leer la respuesta de los llamados 'representantes' de Irán. No me gusta, ¡TOTALMENTE INACEPTABLE!", escribió el mandatario en su red social Truth Social.

Según Tasnim, Teherán propone que la guerra se termine inmediatamente después de que se anuncie el acuerdo, con un periodo de 30 días posteriores durante los cuales acabar de negociar el posible pacto.

Esta negociación sigue mediada por Pakistán, que trasladó este domingo la respuesta iraní al plan diseñado por la Casa Blanca.

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Washington esperaba recibir esta misiva durante el fin de semana para decidir si mantiene la tregua iniciada el 8 de abril o si, por el contrario, reanuda las hostilidades ante la falta de avances en el desmantelamiento del programa de enriquecimiento de uranio iraní.

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Agencia EFE
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