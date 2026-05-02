Suben a 2.659 los muertos en Líbano tras dos meses de ofensiva israelí y pese a la tregua

El Cairo, Egipto

El balance de muertos por los ataques israelíes iniciados hace dos meses contra el Líbano, sobre todo el sur, ascendió este sábado a 2.659 muertos, 41 fallecidos más que la cifra registrada ayer, pese al alto el fuego entre ambos países, informaron fuentes oficiales.

El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública libanés anunció este sábado que el número total de muertos por la agresión israelí "desde el 2 de marzo hasta el 2 de mayo ascendió a 2.659 mártires y 8.183 heridos", informó la Agencia Oficial de Noticias (ANN).

Israel intensificó sus ataques este viernes y sábado en el sur del Líbano con una oleada de bombardeos aéreos y con artillería que afectaron sobre todo a los distritos de Nabatieh, Tiro, Jezzine, Sidón y Bint Jbeil.