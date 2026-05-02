Irán dice que USA debe elegir entre diplomacia o confrontación tras su propuesta de paz

Teherán, Irán

Irán afirmó este sábado que Estados Unidos debe elegir entre la diplomacia o la confrontación después de que Teherán presentara el jueves una nueva propuesta para poner fin de forma permanente a la guerra, que el presidente estadounidense, Donald Trump, tachó de insatisfactoria.

“Ahora la pelota está en el campo de Estados Unidos, que debe elegir entre el camino de la diplomacia o la continuidad de una estrategia basada en la confrontación”, afirmó el viceministro iraní de Exteriores, Kazem Gharibabadi, durante una reunión en Teherán con varios embajadores extranjeros, a quienes explicó los detalles de la reciente propuesta iraní, según informó la agencia Mehr.

Gharibabadi dijo que Irán entregó su propuesta a Pakistán como país mediador en las negociaciones de paz con EE.UU. y aseguró que Teherán, al tiempo que sigue apostando por una salida diplomática al conflicto, mantiene plena disposición para responder ante cualquier nueva agresión estadounidense-israelí.