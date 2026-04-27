Suben a 2,521 los muertos en Líbano, pese a tregua

Beirut

El número de muertos por la campaña de ataques israelíes contra el Líbano desde su inicio hace casi dos meses se elevó este lunes a 2.521, doce más que la víspera, pese al alto el fuego acordado por ambos países y que estará en vigor al menos hasta mediados de mayo.

Según los últimos datos difundidos por el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, parte del Ministerio de Salud Pública, desde el pasado 2 de marzo murieron 2.521 personas y otras 7.804 resultaron heridas a causa de la ofensiva aérea y terrestre lanzada por el Estado judío contra diversas áreas del país.