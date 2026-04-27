  1. Inicio
  2. · Mundo

Suben a 2,521 los muertos en Líbano, pese a tregua

Este lunes, Israel bombardeó varias aldeas del sur del Líbano, entre ellas Yater, Kafra, Majdal Selem y Touline

  • Actualizado: 27 de abril de 2026 a las 11:00 -
  • Agencia EFE
Suben a 2,521 los muertos en Líbano, pese a tregua

Una explosión en la aldea libanesa de Taybeh, en el sur, vista desde el lado israelí de la frontera en la Alta Galilea, norte de Israel.

Foto: EFE
Beirut

El número de muertos por la campaña de ataques israelíes contra el Líbano desde su inicio hace casi dos meses se elevó este lunes a 2.521, doce más que la víspera, pese al alto el fuego acordado por ambos países y que estará en vigor al menos hasta mediados de mayo.

Según los últimos datos difundidos por el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, parte del Ministerio de Salud Pública, desde el pasado 2 de marzo murieron 2.521 personas y otras 7.804 resultaron heridas a causa de la ofensiva aérea y terrestre lanzada por el Estado judío contra diversas áreas del país.

Video: EEUU lanza ataque contra lancha en el Pacífico y mueren tres personas

Este lunes, al cumplirse diez días de cese de hostilidades, Israel bombardeó varias aldeas del sur del Líbano, entre ellas Yater, Kafra, Majdal Selem y Touline, además de perpetrar ataques de artillería contra otras como Kfar Chouba, informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN).

Por su parte, la milicia chií Hizbulá atacó un tanque israelí en la localidad libanesa de Qantara y una excavadora que estaba llevando a cabo demoliciones de viviendas en Bint Jbeil, también en el sur del Líbano, ambas localidades parte de una zona ocupada por el Estado judío pese a la tregua.

El Líbano e Israel celebraron recientemente dos reuniones a nivel de embajadores para establecer un alto el fuego inicial de diez días y, posteriormente, para extenderlo tres semanas más, hasta mediados de mayo, aunque la medida está siendo violada a diario con ataques de los dos bandos.

Este mismo lunes, el líder de Hizbulá, Naim Qassem, aseguró que no reconocerán estas negociaciones directas ni sus "resultados", al tiempo que reiteró su negativa a deponer las armas, el principal objetivo israelí en las conversaciones de paz.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias